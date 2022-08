Federale overheid betaalt recordbedrag aan leeflonen

Met een bedrag van 1,34 miljard euro trok de federale overheid in 2021 meer geld dan ooit uit om mee de leeflonen te betalen. In februari 2021 piekte het aantal leefloners op meer dan 160.000, om daarna wat te dalen.

Dat de coronacrisis ook een leeflooncrisis was, blijkt duidelijk uit een rapport van de Hoge Raad van Financiën van vorige maand. Daaruit blijkt dat de toelage van de federale overheid aan de gemeenten om de leeflonen te betalen in absolute bedragen nog nooit zo hoog is geweest. De federale overheid financiert, naargelang het type, 60 tot 100 procent van het leefloon. In 2021 ging het om een bedrag van 1,34 miljard euro, een verdere stijging tegenover de 1,26 miljard euro in 2020. In 2016 bedroeg die toelage nog maar 873,9 miljoen euro.

In verhouding tot het bbp werd in 2021 wel ‘slechts’ 0,26 procent besteed aan leeflonen tegenover 0,28 procent in 2020. Die relatieve daling heeft te maken met het zogenoemde noemereffect – de economie groeide veel meer in 2021 tegenover 2020.

• De coronacrisis was een leeflooncrisis

De constante stijging van de uitgaven loopt parallel met het aantal leefloners dat jaar na jaar toeneemt. Terwijl er in 2016 gemiddeld maandelijks 127.092 leefloners waren, was dat aantal al opgelopen tot een maandelijks gemiddelde van 155.208 in 2021. In dat jaar is wel een voorlopige piek bereikt. In februari 2021 werd voor het eerst de grens van de 160.000 leefloners gesloopt. In maart 2022, het laatste cijfer dat de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie beschikbaar heeft, was dat al opnieuw gedaald tot 152.683. Het blijft afwachten of die daling zich voortzet met de energiecrisis die vandaag woedt.

Niet alleen het aantal leefloners bepaalt trouwens de toename van het bedrag dat naar het leefloon gaat. De regering-De Croo besloot om dat bedrag tussen 2021 en 2024 in stapjes op te trekken. Dat gebeurde een eerste keer in juli 2021. Bovendien wordt het leefloon ook geïndexeerd. Het bedraagt sinds 1 augustus 1.137,97 euro voor een alleenstaande en 1.537,9 euro voor persoon met een gezin ten laste.