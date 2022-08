Moest dit werkelijk een serie zijn?

Tegenwoordig moet alles een serie zijn. Films worden overgedaan als urenlange televisiereeksen. Van Snowpiercer en Irma Vep, tot zelfs een vergeten Tom Hanks-komedie als A league of their own uit 1992. Die is vanaf 12 augustus op Amazon Prime te zien als een achtdelige reeks. Maar ook boeken krijgen we nu steeds vaker als breed uitgesmeerd kijkvoer op ons bord.