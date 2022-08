Verkeershinder door extreem lange wachtrijen aan autokeuring: ‘In 45 minuten drie plaatsen opgeschoven’

De politie van Aalst moest dinsdagvoormiddag ingrijpen nadat extreem lange wachtrijen waren ontstaan aan de autokeuring in Erembodegem. Die veroorzaakten verkeershinder tot de op- en afrit van de E40. Het industrieterrein werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Het is sinds gisteren mogelijk om op dinsdag je personenwagen bij autokeuring SBAT in Erembodegem te laten keuren zonder afspraak. Daardoor ontstond er een grote file ter hoogte van het industrieterrein van Erembodegem.

‘Ik ben vanochtend om 7 uur een eerste keer langsgegaan, maar ik ben moeten terugkeren door de enorme drukte’, vertelt bezoeker Hugo Hooge. ‘Er was al een file vanaf het begin van het industrieterrein.’ Ook Stefaan Van Der Biest ondervindt de lange wachttijden. ‘Nu het opnieuw zonder afspraak is, dacht ik meteen langs te komen’, zegt hij. ‘Ik sta al 45 minuten aan te schuiven. Ik denk dat ik intussen nog maar drie plaatsen ben opgeschoven.’

De file strekte zich uit tot aan de E40, met alle gevolgen van dien. De toegangswegen naar Aalst werden geblokkeerd en de gemoederen liepen hoog op bij de wachtenden. In het belang van de veiligheid besloot de burgemeester in samenspraak met de korpschef om maatregelen te nemen.

Politie roept op tot kalmte

De politie van Aalst roept de wachtenden op de kalmte te bewaren en raadt af om dinsdag nog naar de autokeuring te gaan. ‘Het is beter om je afspraak in te plannen twee maanden voor je keuring vervalt’, zegt korpschef Jürgen Dhaene. ‘Dan kan je zonder lange wachtrijen naar het keuringscentrum. Een andere mogelijkheid is om af te zakken naar ander keuringscentrum.’

Rond de middag leek de situatie te stabiliseren, maar de politie van Aalst blijft waakzaam voor nieuwe verkeershinder. ‘Tot 17 uur kan er nog heel wat hinder ontstaan’, zegt korpschef Dhaene. ‘Indien nodig zullen wij opnieuw ingrijpen door de weg af te sluiten.’

De politie zal binnenkort ook samenzitten met het autokeuringscentrum om te bekijken welke maatregelen ze kan nemen om dergelijke hinder volgende week te vermijden.