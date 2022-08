Een grote natuurbrand heeft in Californië zijn eerste slachtoffers gemaakt. In het noorden van de Amerikaanse staat, nabij de grens met Oregon, werden zondag twee lichamen aangetroffen in een uitgebrande auto. Tweeduizend inwoners moesten worden geëvacueerd. De McKinney-bosbrand verwoestte sinds vrijdag al 225 vierkante kilometer natuur, wat hem tot nu toe de grootste natuurbrand van het jaar maakt in Californië.