Amerikaanse journalist mag executie niet bijwonen omdat haar rok ‘te kort’ is

Journalist Ivana Hrynkiw Shatara heeft vorige week te horen gekregen dat ze geen verslag mocht uitbrengen van een executie. Haar outfit ‘was niet aangepast aan de kledingcode’ van de gevangenis in Alabama.

Toen Ivana Hrynkiw, een verslaggever en producer bij het lokale nieuwsmedium AL.com, vorige week een executie in de William C. Holman-gevangenis in Atmore wou bijwonen, werd haar verteld dat haar rok te kort was om de terechtstelling te verslaan. Ze probeerde haar rok wat naar beneden te trekken, maar dat volstond niet. Uiteindelijk kon ze een waadbroek lenen van een fotograaf die ook ter plekke was.

Daarna werd haar de toegang nog altijd ontzegd, omdat ze zich ook met haar hoge hakken niet conformeerde aan de kledingvoorschriften van de gevangenis. ‘Ik was erg overweldigd op dat moment, ik was zo vernederd en gekrenkt’, zei Hrynkiw tijdens een interview aan de Amerikaanse krant The New York Times.

De journalist moest terugkeren naar haar wagen om een ander paar schoenen aan te trekken. ‘Toen ik begon met het strafrechtsysteem te verslaan, werd mij altijd aangeraden om me te kleden alsof ik naar een begrafenis zou gaan’, vertelde ze. ‘Ik was verbijsterd dat ik niet binnen mocht omdat ik er zeer professioneel en zeer respectvol uitzag.’

‘Onaanvaardbaar en seksistisch’

Kelly Ann Scott, hoofdredacteur en ondervoorzitter van de content die gepubliceerd wordt bij Alabama Media Group, dat AL.com overziet, zei maandag in een verklaring dat het onderzoek naar de kleding van haar collega een ‘onaanvaardbare, ongelijke behandeling’ was. ‘Het was seksistisch en zou vernederend zijn voor elke vrouwelijke journalist’, zei Scott. ‘Ik ben trots om samen te werken met mevrouw Hrynkiw, die ondanks een behandeling die velen van ons zou afschrikken het verhaal met professionaliteit bleef verslaan voor ons publiek in Alabama.’

AL.com diende vrijdag meteen een formele klacht in bij de gevangenis en bij Kay Ivey, de gouverneur van de staat Alabama.

Ook het persagentschap Associated Press stuurde een vrouwelijke verslaggever uit om de terechtstelling te verslaan. Ook zij werd door cipiers onderworpen aan een uitvoerige kledinginspectie. Ook dat agentschap diende een klacht in bij de gouverneur van Alabama. Ze willen dat een onderzoek opgestart wordt om te vermijden dat ‘dergelijk gedrag getolereerd wordt of opnieuw gebeurt’.