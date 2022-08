Nieuwe studie toont aan dat hommels subjectief pijn kunnen ervaren

Tijdens deze zomerse dagen gebeurt het weleens dat een bij of hommel te dichtbij komt, waarna we vaak in het wilde weg beginnen te slaan. Volgens een recente studiezouden de insecten zich bewust kunnen zijn van de pijn die we hen zo bezorgen.

Britse wetenschappers hebben 41 aardhommels van nesten van het Belgische bedrijf Biobest kleurcodes aangeleerd. Ze verwarmden gele voederbakjes tot 55 °C en gaven voer in roze bakjes, die koel bleven. Wanneer alle bakjes even zoete voeding bevatten, aten de hommels van de roze onverwarmde bakjes en begonnen ze de gele verwarmde bakjes vermijden. Wanneer de gele verwarmde bakjes zoetere voeding bevatten, gaven de hommels steeds vaker de voorkeur aan de verwarmde bakjes. Ze waren bereid om de warmte te doorstaan in ruil voor de zoetere voeding.

De insecten kregen de keuze tussen twee concurrerende opties. De kleurcodes die ze kenden, hadden een invloed op de beslissingen die ze namen. Zo konden de wetenschappers afleiden dat de afweging tussen pijn en suiker gelinkt is aan associatieve herinneringen: ze wordt verwerkt in de hersenen van de hommels. Volgens Lars Chittka, medeauteur van de studie, die in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences verscheen, komt dat vermogen overeen met de capaciteit van een subjectieve ervaring van pijn.

Geen formeel bewijs

Aangezien pijn een subjectief gegeven is, is het onderzoeksteam erover eens dat de studie niet formeel bewijst dat insecten pijn kunnen lijden of voelen. Wel toont ze aan dat hommels die afwegingen in het centrale zenuwstelsel verwerken. Dat wijst op het vermogen om pijn te voelen.

Matilda Gibbons, eerste auteur van de studie, en Chittka wezen op de ethische implicaties van hun studie. Insectenonderzoekslaboratoria zouden rekening moeten houden met de mogelijkheid dat insecten pijn voelen. Daarnaast vragen ze een aanpassing aan de Britse wetten voor dierenwelzijn, die volgens hen meer aandacht moeten besteden aan de bescherming van insecten.