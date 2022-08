Reist Nancy Pelosi vanavond naar Taiwan? Spanningen met China lopen hoog op

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is geland in Maleisië. Het is het tweede land dat ze aandoet op haar Aziatische rondreis. Hoewel verschillende bronnen beweren dat een tussenstop in Taiwan op de planning staat, is officieel nog niets bevestigd. Intussen is er volgens bronnen steeds meer Chinese en Amerikaanse militaire activiteit rond Taiwan.

Nancy Pelosi trapte maandag haar rondreis door Azië af in Singapore. Ze deed dat samen met enkele andere leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het land was de eerste officiële halte in een reis door Azië die de afgelopen weken heel wat internationale aandacht heeft vergaard door speculaties dat ze Taiwan zou bezoeken. Vandaag landde ze op de luchtmachtbasis bij de hoofdstad Kuala Lumpur, meldt het Maleisische persagentschap Bernama. De 82-jarige politica zal in de loop van de dag onder meer een ontmoeting hebben met de premier van Maleisië, Ismail Sabri Yakoob.

Dat Pelosi mogelijk ook Taiwan bezoekt, ligt gevoelig voor China. Dat land ziet Taiwan als een afvallige provincie die, desnoods met geweld­, vroeg of laat weer onder Chinees bestuur gebracht moet worden. Een bezoek van Pelosi­, de partijgenoot van Biden en na Kamala Harris de derde in rang, is voor China een impliciete erkenning van Taiwan als aparte natie.

Aankomsttijd onduidelijk

In de verklaring en in Pelosi’s openbare reisschema werd Taiwan niet genoemd, maar een hoge Taiwanese regeringsfunctionaris en een Amerikaanse functionaris vertelden de Amerikaanse nieuwszender CNN dat ze Taiwan zal bezoeken als onderdeel van haar rondreis. Het is nog onduidelijk wanneer Pelosi precies in hoofdstad Taipei zou landen, maar volgens parlementaire bronnen in Taipei zou ze vanavond al aankomen. Woensdag zou ze dan president Tsai Ing-wen ontmoeten.

Volgens een Amerikaanse functionaris werken functionarissen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie de klok rond aan het toezicht op Chinese bewegingen in de regio rond Taiwan en werken ze voortdurend aan een plan om Pelosi veilig te houden.

Spanningen lopen op

In aanloop naar het bezoek van Pelosi zijn alvast vier Amerikaanse oorlogsschepen, waaronder een vliegdekschip, gestuurd naar de zee ten oosten van Taiwan. Volgens de Verenigde Staten zou die beweging gaan om ‘routinematige’ implementaties.

De bevestiging van de beweging van de schepen komt op een moment dat er tekenen zijn van militaire activiteit aan zowel Chinese als Amerikaanse zijden van de Taiwanese zeestraat. Niet alleen vlogen Chinese vliegtuigen dinsdagochtend dicht langs de middenlijn die de gevoelige waterweg verdeelt, ook waren verschillende Chinese oorlogsschepen sinds maandag in de buurt van de scheidingslijn gepositioneerd.