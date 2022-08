Een rotsoppervlak van 100 vierkante meter dat in 2007 al werd opgeschoond, blijkt een bijzonder fossiel te bevatten. De Auroralumina attenboroughii is verwant aan de neteldieren en werd vernoemd naar de gerespecteerde natuurbioloog David Attenborough. Vorige week maandag werd een studie gepubliceerd waarin onthult wordt dat het 560 miljoen jaar oude organisme de oudste diersoort met skelet is.