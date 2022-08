Beyoncé schrapt aanstootgevend woord uit songtekst

Enkele weken nadat Lizzo kritiek had gekregen omdat ze de beledigende term ‘spaz’ gebruikte in een liedtekst, overkomt Beyoncé hetzelfde.

Dat de zangeres de term tot twee keer toe gebruikt in het nummer ‘Heated’ is ­volgens belangenvereniging ­Scope ‘een slag in het gezicht, want deze woorden versterken de negatieve reacties die mensen met een handicap elke dag ervaren’.

In de Britse media gaf een woordvoerder van Beyoncé aan dat de popster de kritiek ter harte neemt en de song zal aanpassen. ‘Het woord, dat niet opzettelijk kwetsend is gebruikt, zal vervangen worden.’

In juni haalde ook de Amerikaanse zangeres Lizzo het woord uit haar single ‘Grrrls’ na kritiek dat het woord een neerbuigende term is voor mensen die aan spasticiteit lijden. ‘Als zwarte, dikke vrouw ken ik de impact van woorden’, zei Lizzo toen.

De gewraakte term wordt vooral in het Verenigd Koninkrijk als beledigend beschouwd, in de VS is de betekenis minder negatief. Daar wordt het ook gebruikt als benaming voor vreemde of erg nerveuze mensen.

‘Ik ben gefrustreerd dat we deze discussie zo snel opnieuw moeten voeren nadat we zo’n goede reactie van Lizzo hebben gekregen’, zegt de Australische schrijfster Hannah Diviney, die zich inzet voor mensen met een handicap, aan de Britse media. ‘Ik dacht dat we de muziekindustrie hadden veranderd en een wereldwijd debat over waarom stigmatiserende taal geen plaats heeft in muziek waren gestart. Maar blijkbaar was ik fout.’

Wanneer Beyoncé het nummer zal aanpassen, is niet bekend.