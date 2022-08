Wie was Ayman al-Zawahiri, leider van Al-Qaeda?

Een Amerikaanse drone maakt afgelopen zaterdag een einde aan het leven van Al-Qaedaleider Ayman al-Zawahiri. De Verenigde Staten kunnen daarmee opnieuw een nummer 1 van hun Most-Wanted-lijst afstrepen.

Zoals vaker het geval is bij leiders van terroristische organisaties liet Al-Zawahiri niet vaak in het openbaar van zich horen. Lange tijd werd gedacht dat hij stilletjes was overleden, tot hij vorig jaar opdook in een video die door Al-Qaeda naar buiten werd gebracht op de 20-jarige herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Zijn laatste openbare teken van leven dateert van 13 juli, toen audio opname van een 22 minuten durende theologische verhandeling van hem online werd gezet.

Ayman Al-Zawahiri werd in 1951 geboren in Caïro in een welgestelde Egyptische familie. Zijn grootvader was de grootimam van de gezaghebbende al-Azhar-universiteit en een van zijn ooms was de eerste secretaris-generaal van de Arabische Liga.

Al-Zawahiri volgde een opleiding tot chirurg, specialiseerde zich in oogoperaties en hield jarenlang praktijk in de Egyptische hoofdstad. Later zou hij niet alleen de rechterhand, maar ook de lijfarts van Osama bin Laden geweest zijn. De oprichter van Al-Qaeda had een zwakke gezondheid en leed onder meer aan diabetes.

Moslimbroederschap

In zijn jeugd radicaliseerde Al-Zawahiri en op zijn vijftiende werd hij voor het eerst gearresteerd vanwege zijn lidmaatschap van de Moslimbroederschap, de oudste en grootste moslimfundamentalistische beweging ter wereld. In 1981 belandde hij in de gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Egyptische president Anwar Sadat.

Tijdens het massaproces dat volgde werd hij vrijgesproken, maar niet veel later draaide hij alsnog drie jaar de cel in voor wapenbezit. In de gevangenis werd hij volgens zijn medegevangenen regelmatig gemarteld vanwege zijn extreme opvattingen. Toen hij in 1985 vrijkwam vertrok hij naar Saoedi-Arabië, waar hij in 1986 in Jeddah voor het eerst Bin Laden ontmoette.

Nederlands paspoort

In de jaren ’90 zou hij een tijdje in Denemarken en Zwitserland gewoond hebben. Hij reisde met valse paspoorten. Op een bepaald moment zou hij onder de naam Sami Mahmoud El Hifnawi ook een Nederlands paspoort gehad hebben, zo bleek in 1998.

In 1999 werd Al-Zawahiri in Egypte bij verstrek ter dood veroordeeld, onder meer voor zijn betrokkenheid bij een bomaanslag in de populaire toeristenbestemming Luxor, die in 1997 aan 62 mensen het leven kostte.

Rechterhand van Bin Laden

Begin jaren ’90 werd Al-Zawahiri de leider van de terreurgroep Egyptische Islamitische Jihad, dat hij in 2001 op liet gaan in Al-Qaeda. Bin Laden promoveerde hem prompt tot rechterhand en daarmee de-facto nummer twee van de terreurgroep. Waar het geld van de puissant rijke Bin Laden de activiteiten van Al-Qaeda financierde, vormde de ideeën van Al-Zawahiri de ideologie van de groep.

Zoals hij het zelf formuleerde moest eerst ‘verre vijand’ de VS vernietigd worden, voordat de ‘nabije vijand’ aan de beurt was: de pro-Westerse Arabische regimes die de stichting van een kalifaat in de weg stonden. In 1998 omschreef Al-Zawahiri in een manifest het ‘doden van Amerikanen en hun bondgenoten’ als ‘individuele plicht voor elke moslim’.

Architect van 11 september

Over het algemeen wordt Al-Zawahiri gezien als de architect achter de aanslagen van 11 september 2001. De VS houdt hem ook medeverantwoordelijk voor de bomaanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998.

Na de dood van Bin Laden in 2011 nam de toen 61-jarige Al-Zawahiri de leiding van Al-Qaeda over, waarmee hij opschoof van plek twee naar de bovenste plaats van de Amerikaanse Most-Wantedlijst. De droneaanval van afgelopen weekend was niet de eerste poging van de VS om Al-Zawahiri uit te schakelen. In 2006 en in 2008 mislukten CIA-operaties in Pakistan en eind 2001 kwam een van zijn vier vrouwen en haar kinderen om het leven bij een Amerikaans bombardement in Afghanistan, waarvan hij het doel geweest zou zijn.