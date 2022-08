Dinsdag blijft droog met lokaal uitschieters tot 30 graden

Ook dinsdag blijft het droog en wisselend bewolkt met vooral vrij veel hoge wolkenvelden. Het wordt warm met maxima van 25 graden aan de kust en in de Hoge Venen, rond 28 à 29 graden in het centrum tot lokale uitschieters van 30 graden. Dat voorspelt het KMI.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het zacht, bij minima van 14 tot 18 graden. Woensdag wordt het zonnig met soms wat wolkenvelden. Het wordt warm met maxima van 22 tot 26 graden aan zee en tussen 29 en 33 graden elders.

De luchtstroming draait donderdag naar het noordwesten en aan zee zelfs naar het noorden. De warme lucht wordt daardoor weggeduwd naar het zuidoosten. In het centrum van het land kan het kwik toch nog tot 29 of 30 graden klimmen, en over het uiterste zuidoosten is zelfs nog 33 of 34 graden mogelijk. Aan zee daarentegen wordt het niet meer warmer dan 20 of 21 graden. Overdag is het niet uitgesloten dat er een geïsoleerde bui ontstaat.

Een koufront trekt vrijdag van west naar oost door het land, en vooral over het centrum en oosten van het land kunnen er vooral voor de middag (onweers)buien tot ontwikkeling komen. In de loop van de namiddag wordt het veelal droog vanaf het westen en verschijnen er meer opklaringen. Het is koeler met maxima nog rond 22 graden in het centrum van het land.