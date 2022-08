‘Al Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri gedood door Amerikaanse dronestrike in Aghanistan’

Al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri is omgekomen bij een drone-aanval in Afghanistan. Dat hebben Amerikaanse functionarissen maandag gezegd tegen persbureau Reuters. De aanval werd uitgevoerd door de CIA.

De CIA zou zondag een drone-aanval hebben uitgevoerd in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

Al-Qaeda heeft de dood van Al-Zawahiri nog niet bevestigd, maar Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid heeft bevestigd dat er een aanval heeft plaatsgevonden in Kaboel. Hij veroordeelde de actie met klem en noemde het een schending van ‘internationale principes’.

De Amerikaanse president Joe Biden geeft later maandag (lokale tijd) een persconferentie waarin hij meer details zal geven. Het Witte Huis heeft tot nu toe niet meer over de actie gezegd dan dat het een ‘succesvolle terrorismebestrijdingsoperatie’ was.

De 71-jarige Al-Zawahiri nam de leiding van Al-Qaeda over in 2011, nadat oprichter Osama bin Laden in Pakistan werd gedood door Amerikaanse commando’s.