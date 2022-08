De ene krijgt op reis diarree, de andere voelt zich opgeblazen en is geconstipeerd. ‘Je darmen reageren erop als er plots ander eten binnenkomt.’

Het ziet er zo lekker uit en het is authentiek. De gegrilde vis aan de ­oever van de Bosporus in Istanbul, het roomijs van het kraampje vlak bij de Piazza San Marco in Venetië, de verse fruitsapjes op ...