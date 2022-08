De spanningen over een mogelijk bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan lopen op. Volgens Peking spelen de Verenigde Staten met vuur. Maar de kans op een gewapend conflict, is klein.

