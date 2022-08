Beenprothese weggefotoshopt, borstamputatie verkeerd afgebeeld: veel kritiek op Spaanse strandlichamen-campagne

Foto: Ministry of Equality of the Government of Spain

De maker van het campagnebeeld waarmee Spanje bodyshaming op het strand wilde tegengaan, moet door het stof. Al drie vrouwen hebben gemeld dat hun foto zonder toestemming werd gebruikt. Ze zijn bovendien niet te spreken over de manier waarop hun lichamen in de illustratie werden bewerkt.

De campagne van de Spaanse overheid tegen bodyshaming op het strand blijft voor controverse zorgen. Nadat de Britse vrouwen Nyome Nicholas-Williams (30) en Sian Green-Lord (32) eerder al hadden aangegeven dat hun foto zonder toestemming was gebruikt door artieste Arte Mapache, is nu ook hun landgenote Juliet FitzPatrick (60) ervan overtuigd dat haar een beeld van haar werd verwerkt in de campagne-affiche.

FitzPatrick verklaarde echter aan BBC dat het lichaam in de illustratie niet dat van haar is. De ex-kankerpatiënte onderging een dubbele borstamputatie, maar op het beeld is er slechts één borst geamputeerd. Volgens FitzPatrick gaat dat ‘volledig in tegen de boodschap van de campagne’. ‘Het gaat er mij om hoe mijn lichaam werd gebruikt en voorgesteld zonder mijn toestemming.’

Ook Sian Green-Lord toonde zich eerder ‘wit van woede’ over de manier waarop ze werd geportretteerd. Toen Green-Lord het campagnebeeld via vrienden toegestuurd kreeg, merkte ze dat haar beenprothese was weggewerkt. ‘Mijn foto zonder mijn toestemming gebruiken is één ding, maar mijn lichaam bewerken, is nog veel erger. Ik weet letterlijk niet wat ik moet zeggen, maar dit is meer dan fout.’

Artieste Arte Mapache verontschuldigde zich ondertussen: ‘Gezien de - terechte - controverse over de rechten op de beelden in de illustratie, heb ik beslist dat de beste manier om de schade te herstellen die ik mogelijk heb aangericht, is om het geld dat ik heb gekregen voor dit werk te delen en iedereen die wordt afgebeeld evenveel te geven. Ik hoop dat ik dit allemaal zo snel mogelijk kan oplossen, ik aanvaard mijn fouten en daarom probeer ik nu de aangerichte schade te herstellen.’

Het Spaanse ministerie voor Gelijkheid en het Instituut voor Vrouwen wilden met de campagne de boodschap uitdragen dat alle lichamen gezien mogen worden, en dat vrouwen zonder zorgen van de zomer moeten kunnen genieten.