Kijk naar uw achtertuin of rijd eens rond op het platteland: u kunt niet naast de droogte kijken. Toch blijkt het voorlopig wel mee te vallen met het watertekort.

Het wringt een beetje: het is zeer droog en toch besproeien mensen nog hun gras. In 2018 was dat wat anders: toen was het de eerste keer sinds lang dat Vlaanderen zo’n droge zomer haden kwam er een sproeiverbod ...