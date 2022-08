Loopt u al twee weken ‘Sweet Caroline’ te neuriën, dan is de kans groot dat u naar het EK Voetbal voor vrouwen hebt gekeken. De vijftig jaar oude hit overklaste zelfs het officiële lijflied van het Engelse elftal.

Het was 1969 en Neil Diamond had een liefdesliedje geschreven voor zijn kersverse echtgenote Marcia. Alleen bekte het niet helemaal lekker, die ‘Sweet MAR-ci-a’. Diamond had niet lang voordien een foto ...