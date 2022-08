Topadviseur Poetin die Rusland ontvluchtte opgenomen in ziekenhuis

Anatoli Tsjoebais, die ontslag nam als topadviseur van het Kremlin kort na de Russische invasie in Oekraïne, werd zondag in kritieke toestand opgenomen in een West-Europees land met de symptomen van een zeldzame neurologische aandoening.

Anatoli Tsjoebais voelde plots niets meer in zijn handen en benen, vertelde zijn vrouw Avodtya Smirnova aan een Russische journalist. Tsjoebais (67) lijdt aan het syndroom van Guillain-Barré, een zeldzame auto-immuunziekte. Smirnova zei nog dat haar man werd opgehaald door ‘specialisten in beschermingspakken’, die ook de kamer waar hij plotseling ziek werd, hebben onderzocht.

Een Europese inlichtingendienst onderzoekt de zaak, schrijft persagentschap Reuters. Sommige media speculeren dat Tsjoebais vergiftigd zou zijn. De Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny werd in 2020 vergiftigd met het chemische middel Novitsjok. In 2015 had de oppositiepoliticus Vladimir Kara-Murza ook symptomen die overeenkwamen met vergiftiging. En Alexander V. Litvinenko, een voormalig agent van de FSB, overleed in 2006 in Londen aan de gevolgen van vergiftiging.

Tsjoebais was sinds de jaren 90 een prominente figuur in de Russische politiek en een bondgenoot van president Vladimir Poetin, maar Tsjoebais ontvluchtte Rusland in maart omdat hij het niet eens zou zijn geweest met de Russische invasie in Oekraïne. Zijn huidige verblijfplaats is niet bekendgemaakt, maar volgens Bloomberg vluchtte hij naar Turkije.