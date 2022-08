Eén keer viel er in Ukkel nog minder regen dan afgelopen maand: in 1885.

In een opvangbak van één vierkante meter staat in Ukkel na een normale julimaand 7,35 centimeter regenwater. En in 2022? 0,53 centimeter. Alleen in juli 1885 was het in Ukkel nóg droger, met 3 millimeter ...