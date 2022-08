Nancy Pelosi geland in Azië, maar zegt niets over Taiwan

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is zondagavond geland in Singapore. Ze zei niets over een eventuele tussenstop in Taiwan. China heeft de VS intussen opnieuw gewaarschuwd voor de gevolgen mocht Pelosi een bezoek brengen aan de ‘afvallige provincie’.

In een persbericht zei Pelosi zondag dat haar delegatie naar de regio zou reizen ‘om er Amerika’s sterke en onwrikbare band met onze bondgenoten en vrienden opnieuw te bevestigen’. De delegatie is zondag vanuit Hawaï vertrokken en zal onder meer Singapore, Maleisië, Zuid-Korea en Japan bezoeken.

Pelosi kwam zondagavond laat aan in Singapore, schrijft The Guardian. Het is nog niet duidelijk of de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook een tussenstop zal maken in Taiwan. Lokaal wordt wel gespeculeerd dat Pelosi het land donderdag, aan het eind van haar tournee, zou bezoeken. Zo’n bezoek aan het autonome eiland zou door China beschouwd worden als een provocatie. Peking erkent de autonomie van Taiwan niet, maar beschouwt het als een deel van zijn grondgebied. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China lopen al weken op na berichten over het mogelijke bezoek van Pelosi.

De Chinese president Xi Jinping riep zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden tijdens een ruim twee uur durend telefoongesprek al op om ‘niet met vuur te spelen’ wat Taiwan betreft. Ook maandag stuurde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken een waarschuwing uit aan de VS. ‘China is goed voorbereid op alle mogelijke scenario’s’, zei Zhao Lijian in de hoofdstad Peking aan de Chinese pers. ‘Het leger zal niet machteloos toezien en China zal zeker krachtige en doortastende maatregelen nemen om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen’, klonk het.

Washington onderhoudt geen diplomatieke relaties met Taipei en erkent het communistische regime in Peking als de enige vertegenwoordiger van China. Maar de Verenigde Staten verkopen wapens aan Taiwan en prijzen het ‘democratische’ regime van de eilandstaat.