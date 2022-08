Brandweer haalt lichaam uit Schelde

De brandweer heeft maandagochtend een lichaam uit de Schelde gehaald. Dat gebeurde op de grens van Hemiksem met Schelle.

Een getuige zag het lichaam omstreeks 6.30 uur maandagochtend drijven en alarmeerde de hulpdiensten. Brandweerzones Rivierenland en Antwerpen kwamen met boten ter plaatse om het stoffelijk overschot te bergen. Het werd vlak bij Interescaut, de voormalige elektriciteitscentrale, aan wal gebracht. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab voeren een onderzoek.

Voorlopig is het nog onduidelijk wie het slachtoffer is. Vorige week donderdag viel een 52-jarige Roemeen van een schip tussen Kruibeke en Burcht. Aan de zoekactie namen duikers, boten en een helikopter deel, maar het lichaam van de man werd niet meer aangetroffen. Of het effectief om de Roemeen gaat, is nog niet duidelijk.