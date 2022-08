Eerste graanschip verlaat Oekraïense haven sinds Russische invasie

Maandagochtend is het eerste vrachtschip met Oekraïens graan vertrokken richting Libanon. Het is de eerste lading die kan vertrekken via de Zwarte Zee sinds de blokkade van Rusland. De vraag blijft of Rusland zich aan de afspraken van het Istanbul-akkoord zal houden.

De onderhandelingen duurden lang en er was aanvankelijk heel wat twijfel of Oekraïne weer graan zou kunnen verschepen vanaf Odessa. Vooral onzeker was de vraag of de deal – die een dag eerder in Istanbul ondertekend werd – zou standhouden, nadat Rusland raketten op de havenstad had afgevuurd. Tien dagen later kon het eerste met maïs geladen vrachtschip, Razoni, na drie kwartier vertraging toch de haven verlaten met Libanon als eindbestemming. Morgen zou het schip aankomen in Istanbul, waar gecontroleerd zal worden of het schip geen wapens vervoert.

Oleksandr Kubrakov, de Oekraïense minister van Infrastructuur, tweette al dat hij opgelucht was dat het graanschip vertrokken is. ‘Oekraïne heeft vandaag, samen met onze partners, een nieuwe stap gezet in het voorkomen van honger in de wereld’, zei hij. Ook het Kremlin reageerde al kort dat het nieuws ‘zeer positief’ is. De opheffing van de blokkade zou de Oekraïense economie 1 miljard dollar aan deviezen opleveren. Het Turkse ministerie van Defensie berichtte al dat snel meer schepen vanuit de Oekraïense haven zullen volgen.

The first ???? grain ship since #RussianAggression has left port. Thanks to the support of all our partner countries & @UN we were able to full implement the Agreement signed in Istanbul. It’s important for us to be one of the guarantors of ?? food security. pic.twitter.com/jOz3bdmdfB — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022

Voedselcrisis afgewend

De graansilo’s in Oekraïne zitten overvol. Zo’n 20 miljard kilo graan lag er te wachten om uitgescheept te worden. Oekraïne is een van ’s werelds grootste graanproducenten. De blokkade heeft geleid tot een wereldwijd graantekort en prijsstijgingen, waardoor sommige landen die erg afhankelijk zijn van graanimport, vooral in het Midden-Oosten en Afrika, in de richting van hongersnood zijn geduwd.

Oekraïne en Rusland gaven mekaar de schuld voor die voedselcrisis. Rusland blokkeerde volgens Kiev de export van graan vanuit bezette havens in het land. Volgens Moskou konden er geen vrachtschepen uitvaren omdat Oekraïne zeemijnen in de Zwarte Zee had geplaatst. Dat conflict werd grotendeels opgelost door de deal die Oekraïne en Rusland met Turkije en de Verenigde Naties hadden gesloten op 22 juli in Istanbul.

Volgens Kubrakov zaten zestien vrachten vol graan te wachten in Oekraïense havens sinds de start van de oorlog op 24 februari. Oekraïense ambtenaren rekenen erop dat de havens in de komende weken weer op volle vervoerscapaciteit zullen draaien om al het graan te exporteren. De hoop is dat de leveringen voldoende zullen zijn om de bevolking in delen van Afrika en het Midden-Oosten te bevoorraden.