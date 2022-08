AA Gent-speler Tissoudali zes maanden out met kruisbandblessure

Tarik Tissoudali moest zaterdag geblesseerd van het veld tegen STVV en vreesde voor een gescheurde kruisband. De Marokkaanse aanvaller van AA Gent bevestigde vandaag zelf op Instagram dat hij minstens zes maanden out is. Dat betekent geen transfer en geen WK.

Tegen STVV moest hij al na een halfuur naar de kant met last aan de rechterknie en daarna verliet hij het stadion op krukken. De speler vreesde toen zelf al voor een gescheurde kruisband.

Vandaag bevestigde hij op Instagram dat hij lange tijd out is. ‘Ik heb mijn laatste match in minstens zes maanden gespeeld. Veel dromen vallen weg, maar Allah heeft altijd een beter plan dan ikzelf. Ik beloof dat ik sterker zal terugkeren. Ik wens mijn ploeg veel succes en zal terug zijn voor de play-offs. Tijdens het WK zal ik voor Marokko supporteren.’

Een aderlating voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck, want Ti Ta Tarik is een van de sleutelspelers bij Gent en scoorde op de openingsspeeldag al tegen Standard. Maar ook voor Tissoudali zelf is de zware blessure bijzonder slecht nieuws. Hij zou er in principe bij zijn op het WK met Marokko en genoot interesse van het Qatarese Al-Rayyan, dat een monstercontract van drie jaar zou hebben klaarliggen voor het Gentse goudhaantje. In het Midden-Oosten kon hij wel een grootverdiener (jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen euro netto) worden, wat hij momenteel bij Gent niet is.