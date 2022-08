Helft van wie voor online therapie kiest, zou anders geen professionele hulp hebben gezocht

Uit een bevraging van online platform BloomUp blijkt dat de helft van de mensen die kiest voor online therapie bij CM anders geen professionele hulp zou hebben gezocht. ‘Digitale trajecten kunnen een oplossing bieden voor lange wachtrijen in de fysieke hulpverlening.’

De coronacrisis heeft duidelijk tot een stroomversnelling geleid in de wereld van de digitale hulpverlening. De Christelijke Mutualiteit (CM) werkt samen met BloomUp, een online platform waarop gebruikers snel in contact kunnen komen met een psycholoog of psychotherapeut.

In totaal werden 3.000 mensen tussen de 18 en 90 jaar bevraagd. Dat gebeurde net voor of net na hun online consultatie. Volgens de CM blijkt de nood aan dat soort digitale hulpverlening uit de resultaten, want de helft van de bevraagden die kiest voor online therapie zou anders geen professionele hulp gezocht hebben. Van wie voor online therapie kiest, kampt 27 procent met stressklachten, 14 procent met angstklachten en 12 procent met relatie­problemen.

De oudste persoon die deelnam aan de enquête is 90 jaar. ‘Die persoon heeft wat hulp nodig gehad in het begin, maar het is zeer fijn om te zien dat online hulpverlening niet alleen voor jongeren is’, zegt ceo en medeoprichter van BloomUp Ellen Batens.