Australische vrouwen zwemmen wereldrecord 4 x 200 meter vrije slag

De Australische vrouwen hebben op de Gemenebestspelen in het Engelse Birmingham een wereldrecord op de 4 x 200 meter vrije slag gezwommen. Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O’Callaghan en Ariarne Titmus wonnen de finale in 7.39.29, meer dan een seconde sneller dan de 7.40.33 die China vorig jaar tijdens de Spelen in Tokio op de tabellen zette.

De Zuid-Afrikaan Chad Le Clos evenaarde een ander record. Hij werd tweede in de 200 meter vrije slag en veroverde zo een achttiende medaille op Gemenebestspelen. Alleen de Engelsman Mick Gault en de Australiër Phillip Adams, twee pistoolschutters, deden in het verleden even goed. De 30-jarige Le Clos gaat vol voor het absolute record en zwemt in Birmingham ook nog de 4 x 200 meter vrije slag, de 4 x 100 meter wisselslag en de 100 meter vlinderslag. Vooral in die laatste discipline mikt hij nog op eremetaal.