Na vastgoed, koelen ook prijzen landbouwgrond af

Ook in de landbouwsector is de koopgekte voorbij. De prijzen voor landbouwgrond stegen dit jaar amper. In Wallonië is de daling zelfs ingezet, waardoor grond daar nu al 26.000 euro per hectare goedkoper is dan in Vlaanderen.

Net zoals bij andere soorten vastgoed lijkt de periode van forse prijsstijgingen in de landbouwsector voorlopig achter de rug. Een landbouwgrond kostte tijdens de eerste zes maanden in ons land gemiddeld 53.193 euro per hectare, blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de notarissen. Dat is amper een halve procent duurder dan vorig jaar, en dan nog zonder rekening te houden met de hoge inflatie dit jaar (+7,7 procent).

Sterker nog, in Wallonië (-1,4 procent naar 37.011 euro) is de dalende trend al ingezet. Alleen in Vlaanderen steeg de prijs dit jaar nog lichtjes (+1,5 procent) naar een gemiddelde van 63.105 euro per hectare. Daardoor loopt het verschil tussen beide landsdelen verder op: een hectare landbouwgrond is nu al gemiddeld 26.000 euro goedkoper in Wallonië dan in Vlaanderen. In 2017 was dat nog gemiddeld zo’n 20.000 euro.

‘De oorlog in Oekraïne leidt ook in de landbouw tot onzekerheid, waardoor de markt van de landbouwgronden wat afkoelt’, verduidelijkt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. De voorbije vijf jaar zat de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond stevig in de lift: tussen 2017 en 2022 werd landbouwgrond gemiddeld 23 procent duurder.

West-Vlaanderen het duurst

De regionale prijsverschillen zijn evenwel groot, ook binnen Vlaanderen. In de eerste zes maanden van dit jaar was landbouwgrond het duurst in de provincies Antwerpen (67.372 euro per hectare) en West-Vlaanderen (77.318 euro). In deze laatste provincie zijn landbouwgronden ook qua oppervlakte (gemiddeld 1,9 hectare) het grootst. Opvallend, in Limburg steeg de gemiddelde prijs per hectare met +11,8 procent. In Antwerpen daalde de prijs met -5,4 procent. ‘Wellicht een tegenreactie na de forse prijsstijging van vorig jaar (+13%)’, aldus Van Opstal.

Specifieke markt

‘Landbouwgrond is een specifieke markt met grote prijsverschillen per provincie en zelfs per gemeente’, benadrukt Van Opstal. ‘De gemiddelde prijs geeft een goed beeld van de algemene trend, maar zegt niet per se iets over een specifiek perceel. Zo is niet verpachte grond meer waard dan grond waarvan de pacht nog lang loopt.’

Kopers doen voor een precieze prijsbepaling best een beroep op een lokale vastgoedspecialist. Zo kan een notaris uit de regio een schatting maken van de prijs voor het specifieke type grond dat een koper op het oog heeft.