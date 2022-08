Actrice Nichelle Nichols, bekend van ‘Star Trek’, overleden

De Amerikaanse actrice Nichelle Nichols is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar zoon Kyle Johnson zondag op Facebook.

Nichols is vooral bekend van haar rol als luitenant Uhura in de ‘Star Trek’-franchise.

Johnson laat weten dat ‘haar licht’ zal blijven schijnen en zij ‘ons en toekomstige generaties’ zal blijven inspireren. Bij het bericht deelt Johnson een foto van Nichols ster op de Hollywood Walk of Fame, met daarop een paar rode rozen.

Nichols rol als Nyota Uhura in ‘Star Trek’ in de jaren 60 was in meerdere opzichten baanbrekend. Zo speelde ze een zwarte vrouw in een belangrijke positie, wat toen niet vaak gebeurde op de Amerikaanse televisie.

Daarnaast staat haar zoen met collega William Shatner, die in de serie Captain Kirk speelde, bekend als de eerste zoen tussen een zwart en een wit persoon op de Amerikaanse televisie. Verschillende Amerikaanse staten lieten weten de aflevering met de zoen erin niet uit te willen zenden en ook de opnamestudio had er problemen mee. ‘Uiteindelijk werd het script zo aangepast dat het niet om een spontane zoen ging’, zei Nichols daar later over. ‘Kirk werd door aliens gedwongen om me te zoenen. Het leek bijna op een aanranding.’