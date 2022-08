Adil El Arbi en Loubna Khalkhali vieren huwelijk in Marokko met Will Smith

Vorig jaar trad Adil El Arbi (34) in het huwelijk met VRT-journaliste Loubna Khalkhali (30). Maar een feest, dat was er nog niet van gekomen. Schade die het afgelopen weekend werd ingehaald. Vrienden als Matteo Simoni, Eline De Munck en zelfs Will Smith reisden naar het Marokkaanse Tanger om het feest bij te wonen.

Regisseur Adil El Arbi en VRT-journaliste Loubna Khalkhali stapten eind vorig jaar in het huwelijksbootje. Het koppel trouwde toen voor de wet in Hoboken. Van een groot feest was er geen sprake wegens corona. ‘Nu gaan we dat vieren in de stad van onze (groot)ouders’, verduidelijkte Khalkhali op Instagram.

Het feest vond plaats in Qasr Al Anwar, een luxueuze locatie op de dijk. Niet alleen familieleden van het koppel, maar ook enkele bekende koppen trokken naar Tanger. Dat Bilall Fallah (36) van de partij was, is logisch.

Bad boys en patsers

De gast die het meeste opzien baarde, was Will Smith (53). Dat de Hollywoodacteur helemaal naar Marokko afreisde voor het huwelijk is niet zo vreemd, Smith en El Arbi kennen elkaar erg goed na samen Bad boys for life te hebben gefilmd. Wie Instagram het afgelopen weekend in de gaten hield, zag Smith op meerdere selfies opduiken.

Ook mentor Michaël R. Roskam (49) en echtgenote Eline De Munck (34) waren aanwezig. Matteo Simoni (34), die met El Arbi en Fallah samenwerkte in Patser, en zijn vriendin Loredana Falone (33) tekenden present. Waren nog van de partij: MNM-presentatrice Kawtar Ehlalouch (25) en Rudi Vranckx (62). Die laatste is afdelingshoofd van de VRT-cel waar Khalkhali werkt.