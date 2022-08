Behandeling hersendode Archie (12) mogelijk toch niet stopgezet: last minute hoorzitting voor VN

De behandeling van de 12-jarige hersendode jongen Archie in Groot-Brittannië die maandag door zijn artsen zou worden stopgezet, wordt mogelijk alsnog doorgezet, bericht de krant The Guardian.

Maandagochtend behandelt een hof van beroep een verzoek van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) om het uitschakelen van de levensondersteunende behandeling van Archie Battersbee te herzien, aldus The Guardian. Het VN-Comité wil dat de jongen in leven wordt gehouden terwijl het comité zijn zaak overweegt.

De last minute ingelaste hoorzitting, die virtueel zal plaatsvinden, begint maandag om 11 uur lokale tijd, dus om 12 uur Belgische tijd. De behandeling mag ondertussen wettelijk niet stopgezet worden tot 13 uur plaatselijke tijd.

Zondag werd bekend dat het ziekenhuis waar het kind sinds april in een coma ligt per brief aan de ouders had laten weten de behandeling maandagmiddag te stoppen, nadat verschillende rechterlijke uitspraken aangaven dat de jongen van de beademing mag worden gehaald tegen de wil van zijn ouders.

Ziekenhuis wacht uitspraak af

De moeder van het kind had minister van Gezondheid Steve Barclay eerder al verzocht ‘direct op te treden’ tegen het ziekenhuis, omdat het stopzetten van de behandeling ‘een flagrante overtreding van zijn rechten’ zou zijn. Zondagavond werd in naam van Barclay naar het hooggerechtshof een brief verstuurd die meteen aan een rechter van wacht getoond moest worden. In de brief werd de aandacht gevraagd voor het verzoek van de VN, dat dringend in overweging genomen moest worden.

Het hoofd van de organisatie die het ziekenhuis runt reageerde op het nieuws van de hoorzitting: ‘Ons diepste medeleven is bij Archies familie in deze moeilijke tijd. We hebben verstaan dat maandagochtend een rechtszaak zal plaatsvinden en we wachten de uitkomst af. Het plan om de behandeling stop te zetten zal doorgaan, tenzij de rechtbank iets anders beveelt.’

Tiktok-challenge

Archie Battersbee werd het middelpunt van een juridisch geschil nadat hij begin april thuis ernstig gewond raakte. Hij deed volgens zijn moeder vermoedelijk mee aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken, schrijven Britse media. Zijn moeder vond haar bewusteloze zoon met een band om zijn hoofd. Het kind is nooit meer bijgekomen. In juni besloot een rechter al dat de behandeling moest worden stopgezet, maar de ouders gingen daartegen in beroep, zonder succes.