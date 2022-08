Eerste week van augustus start bewolkt met kans op een bui

Maandag is het eerst zwaarbewolkt met hier en daar kans op een bui. In de loop van de namiddag worden de opklaringen breder vanaf het noorden, de kans op een lokale bui blijft bestaan, vooral dan in de Ardennen. De maxima schommelen rond 20 à 22 graden aan zee en op het Ardense reliëf en rond 25 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht verlopen rustig en slechts lichtbewolkt. Hier of daar kan er wat nevel gevormd worden. Aan zee wakkert de wind aan tot matig. De minima liggen tussen 11 en 14 graden in Hoog-België en tussen 15 en 17 graden elders.

Dinsdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt warmer met maxima van 25 graden aan de kust, rond 28 graden op de meeste plaatsen tot lokale uitschieters van 30 graden.

Woensdag wordt het meestal zonnig en warm met maxima van 25 tot 27 graden aan zee en van 27 tot 32 graden elders. Aan de kust is de wind matig uit west tot zuidwest.

Donderdag wordt het weerbeeld onstabieler met in de loop van de dag een toenemende kans op buien en lokaal onweer. Ook donderdagavond en - nacht kunnen er enkele stevige onweersbuien vallen. De maxima schommelen aan zee rond 25 graden, in het centrum tussen 28 à 30 graden en klimmen in het uiterste zuidoosten mogelijk nog tot 33 graden.

Vrijdagochtend is er over het zuidoosten eerst nog kans op regen of (onweers)buien. Daarna blijft het overal overwegend droog en gedeeltelijk bewolkt. Het is veel koeler met nog maxima tussen 20 en 25 graden.