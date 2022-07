Antwerp boekt zuinige zege tegen Zulte Waregem

Antwerp heeft een zes op zes te pakken. De Great Old won zondagavond verdiend maar zonder veel overschot tegen Zulte Waregem (1-0). Michel-Ange Balikwisha ging in twintig minuten van zero naar hero.

Zondagavondwedstrijden om 21 uur: niemand die er echt fan van is. Maar die eerste competitiematch van het seizoen in eigen huis? Daar hadden ze bij Antwerp wel zin in. De Bosuil kolkte voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem als vanouds. Beide ploegen begonnen met veel goesting.

De kwaliteit van het voetbal liet bij momenten te wensen over, maar aan spektakel geen gebrek. Welgeteld achttien schoten werden er afgevuurd voor rust – het ene al preciezer dan het andere. Het eerste gevaar kwam van de bezoekers. Jelle Vossen knikte een goeie voorzet vanop rechts tegen de lat. De Bosuil hield even de adem in.

Geen goals in eerste helft

Niet voor lang, want het Antwerpse antwoord liet niet op zich wachten. Een bedrijvige Nainggolan stuurde Balikwisha met een goed passje de zestien in. Na een knappe beweging probeerde die Bossut te verschalken. Tevergeefs. Ook Miyoshi zag zijn poging in de korte hoek in de herneming gereden.

De bezoekers bleven goed meevoetballen, maar het was wel Antwerp dat het laken steeds meer naar zich toetrok. Na een knappe dribbel vond Nainggolan Miyoshi op rechts. De Japanner besloot opnieuw te zwak. Aan de andere kant was het zijn bijna-naamgenoot Miroshi die dreigde. De Tanzaniaan probeerde het met een volley vanuit de tweede lijn. Butez had er last mee, maar stond pal.

Halfweg de eerste helft doofde de kaars aan beide kanten even uit. Het was wachten tot de laatste vijf minuten van de eerste periode op een paar nieuwe stroomstoten. Maar ook Gerkens en Balikwisha geraakten niet voorbij Bossut. Alles nog te spelen na rust.

Verschroeiend tempo

Antwerp kwam gretig uit de kleedkamer. Frey werd al na amper een minuut slim de diepte ingestuurd, kon alleen op doel af en zag aan de tweede paal de vrijstaande Balikwisha. Die kon de bal quasi in doel lopen, maar zag zijn mogelijkheid nog van de lijn gered door de teruggekeerde Bossut. Een pijnlijke misser. Gelukkig voor hem werd die pijn wat verzacht doordat bijna-assistgever Frey vanuit buitenspel bleek te zijn vertrokken.

Het tempo bleef ook na rust verschroeiend – met gevaar aan beide kanten – maar halfweg de tweede helft was er nog steeds niet gescoord. In minuut 68 voelde Balikwisha het moment gekomen om zijn misser recht te zetten. Na een goeie tik van Frey kon Vines strak voorzetten vanop links. Balikwisha duwde in één tijd binnen. Van de hel naar de hemel. In amper twintig minuten.

Antwerp voetbalde de wedstrijd daarna al bij al rustig uit – Miroshi maakte het Zulte Waregem een kwartier voor tijd nog wat moeilijker met een vermijdbare tweede gele kaart. Antwerp staat na twee wedstrijden met een puike zes op zes achter zijn naam. De Great Old reist deze week zo met vertrouwen naar het Noorse Lillestrøm voor de levensbelangrijke kwalificatiewedstrijd in de Conference League.