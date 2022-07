Spookrijder in Oostende leed onder psychose

De spookrijder die zaterdag op de A10 een ­dodelijk ongeval veroorzaakte, zou de dag voor het ongeval vruchteloos medische hulp hebben gezocht.

Het dodelijke ongeval gebeurde zaterdag kort voor de middag op de A10 Jabbeke-Oostende. Een spookrijder in een personenauto reed er frontaal in op een kampeerwagen die op weg was naar de kust. De ­bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Oostende, overleefde de klap niet. De ­inzittenden van de kampeerwagen, een koppel met een kind, raakten zwaargewond. Politie en parket onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. Maar volgens familie van de spookrijder gaat het wellicht om een bewuste daad en wilde de hij een einde maken aan zijn leven.

De man die het ongeval ­veroorzaakte, kampte sinds zijn geboorte met een psychotische aandoening waarvoor hij zijn hele leven medicatie moest nemen, vertelt een familielid dat anoniem wil blijven. Het ging de laatste tijd helemaal niet goed met hem. ‘Vrijdag raakte hij opnieuw in een psychose waarbij hij de controle over zichzelf verloor. Hij zou daarop hulp gezocht hebben bij het ziekenhuis, de politie en de dokter van wacht. Maar telkens zonder succes.’ Zaterdagochtend zou hij na een ­discussie thuis boos in zijn ­auto zijn gestapt.

‘Ik weet niet welke artsen of diensten wel of niet gecontacteerd zijn in dit geval’, zegt Jan Stroobants, hoofd van de spoedafdeling bij het Antwerpse ZNA Middelheim. ‘Wij zien vaak mensen met psychische problemen die zich op spoed aanmelden. Soms is er voor hen geen plaats in de crisis­opvang, waardoor zij met een afspraak bij een psycholoog of psychiater worden weg­gestuurd.’

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.