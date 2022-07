Gastland en topfavoriet Engeland pakt na verlengingen eerste Europese titel ooit

Gastland Engeland heeft zich in een uitverkocht Wembley voor het eerst in de geschiedenis tot Europees kampioen gekroond. In de finale ging Duitsland pas na verlengingen met 2-1 voor de bijl. De Engelsen waren vooraf topfavoriet om in eigen land Europees kampioen te worden en losten die verwachtingen ook in.

De Britse premier Boris Johnson, Engeland-kapitein Harry Kane en prins William. Allemaal steunden ze de Engelse ploeg in hun rush naar de eerste Europese titel in hun geschiedenis. De Engelsen waren vooraf topfavoriet om in eigen land Europees kampioen te worden en losten die verwachtingen ook in.Al hadden ze het in de finale tegen Duitsland niet onder de markt. Doorheen het toernooi hadden de Engelsen nooit last om doelpunten te maken, maar uitgerekend in de finale stokte de motor wat. Niet verwonderlijk, want net als de Engelsen hadden ook de Duitsers tijdens het toernooi nog maar één goal geïncasseerd.

Het spel ging dan wel goed op en neer, maar veel kansen kregen we niet te zien in de eerste helft. De grootste was voor Duitsland toen de Engelsen het leer maar niet weg kregen na een hoekschop. Doelvrouw Earps moest verschillende malen redding brengen. In de tweede helft was het opnieuw Duitsland dat aanvankelijk de grootste kansen bij elkaar voetbalde. Wassmuth was er dichtbij, maar uiteindelijk viel het doelpunt aan de andere kant. De ingevallen Toone mocht alleen op Frohms afstormen en werkte met een fraaie lob de 1-0 tegen de netten. Wembley ontplofte dankzij de 87 192 uitzinnige fans. Een record overigens. Nooit eerder -zowel bij de mannen als bij de vrouwen- waren er zoveel toeschouwers tijdens een EK-wedstrijd.

Duitsers waren echter nog niet verslagen. Magull mikte op de paal en bleef een gesel voor de Engelsen. In de 80ste minuut was ze daar opnieuw en dit keer vloog de bal wel binnen. 1-1 en alles te herdoen voor de Engelsen. In de reguliere speeltijd kon geen van beide ploegen scoren en ook in de verlengingen lukte dat aanvankelijk niet. Tot een scrimmage voor doel bij een corner de Engelsen opnieuw in vervoering bracht. Het was Kelly die op de juiste plek stond en het leer kon binnentikken. Geen fraaie goal, maar dat maakte de Engelsen niks uit. De Europese titel was binnen.

Zo deed de Engelse vrouwenploeg wat de mannen vorig jaar niet konden: de EK-finale winnen. Voor het eerst in hun geschiedenis. Bondscoah Sarina Wiegman volgt zo zichzelf op. In 2017 kroonde ze zich als bondscoach van Nederland tot Europees kampioen, nu met Engeland.