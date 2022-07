Tienkoppig KV Kortrijk sluit bewogen week af met nipte zege bij Seraing

KV Kortrijk sluit een onrustige week af met een overwinning tegen Seraing. De Luikenaars vergaten te scoren in een eerste helft die ze compleet naar hun eigen hand hadden gezet. Watanabe zorgt dat Belhocine met een gerust gevoel kan gaan slapen: het werd 0-1.

Het was meteen al van moeten geblazen voor KV Kortrijk. Na een woelige week voelde Belhocine de hete adem van eigen aanhang in zijn nek hijgen. Seraing wist dat natuurlijk en testte meteen de reflexen van doelman Ilic. De Serviër duwde een lage schuiver van Conceiçao op de paal, na een goede combinatie tussen hem en Bernier. De Kerels waren meteen gewaarschuwd. ?Les Métallos voetbalden fraai en haalden vertrouwen uit haar spel. Elisor zette een flukse actie op in de zestien van KV Kortrijk en ging onderuit. Na een VAR-interventie wees scheidsrechter Lardot naar de stip. Nieuwkomer en debutant Dessoleil was de zondebok. Elisor nam zelf de elfmeter, maar zijn schot werd gepakt door Ilic. De doelman gaf zijn visitekaartje af en speelt zich zo in de kijker van geïnteresseerde clubs.

Nieuw koningskoppel?

Seraing liet de kans op een openingsdoelpunt liggen, maar het bleef verder combineren met het bedrijvige duo Bernier en Conceiçao. Na het vertrek van Mikautadze en Maziz lijkt nieuw koningskoppel in de maak in het Stade du Pairay. KV Kortrijk bleef zoeken naar haar spel, maar het kreeg niets klaargespeeld. Gueye stond op een eiland en het middenveld draaide niet. Tot overmaat van ramp kreeg Benchaib het rode karton van scheidsrechter Lardot te zien. De middenvelder ging voor de neus van Belhocine vol op de enkel van Sissoko staan. Terechte uitsluiting, KVK moest nog meer dan een uur verder met tien.

De West-Vlamingen trokken zich niets aan van de man minder situatie. Belhocine stuurde zijn mannen met offensieve intenties het veld op en dat werd meteen beloond. Na een stilstaande fase bleef de bal hangen in de zestien van Seraing. Watanabe reageerde het snelst en schreef het openingsdoelpunt van de wedstrijd op zijn naam. KV Kortrijk zette haar eerste kans van de match om in een doelpunt.

Verloren zoon Selemani

Gueye speelde een bleke partij en werd diep in de wedstrijd vervangen door Faïz Selemani. Na het afspringen van zijn transfer naar Genk, moet Selemani zich nu weer helemaal focussen op Kortrijk. Het KV Kortrijk van de tweede helft speelde met meer durf. Rood-wit slaagde erin de Luikse verdediging vlot te passeren, maar hun pogingen waren niet scherp genoeg meer om doelman Dietsch te verontrusten. Lardot trok op het einde van de match voor de tweede keer rood. Deze keer was Tshibuabua die het veld vroegtijdig moest verlaten. KVK wint op een diefje in het Luikse.