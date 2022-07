Club Brugge loopt tegen eerste nederlaag aan: onherkenbare landskampioen komt niet voorbij stug Eupen

Club Brugge heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden: op Eupen verloor het met 2-1, ook al moest de thuisploeg een kwart match afwerken met tien. De landskampioen was slap, ongeïnspireerd en defensief enorm kwetsbaar, een euvel dat tegen Genk ook al aan de oppervlakte kwam. Werk op de plank voor Hoefkens.

Club pakte dan wel een mooie zege op de openingsspeeldag, Hoefkens zag (veel) ruimte voor verbetering: hij voerde in Eupen maar liefst vier wissels door. Nielsen debuteerde, ook Balanta en Sobol mochten starten. Achterin werd Mechele na een slechte prestatie tegen Genk afgelost door Hendry, die zijn kans kreeg na enkele weken in de tribune. En Club begon eigenlijk met een achterstand aan de match, want na amper 47 seconden mocht Magnée al scoren met het hoofd. Op een zwieper van Charles-Cook stond Nsoki gewoon stil. Eupen was ook veel feller en scherper aan de match begonnen, iets waar een beer als Hoefkens van gruwelt.

Voor geen meter

Een reactie bleef niet lang uit: zes minuten later stond het al gelijk. Hendry kon doorkoppen na een corner van Lang, Jutgla prikte binnen met het hoofd en opende zo zijn rekening. Maar het bleef achterin rammelen bij Club: ook tegen Genk bleek blauw-zwart defensief kwetsbaar. Eerst pakte Mignolet nog een schot van Deom na een mooie aanval, maar minuten later was de Brugse goalie kansloos bij een loeier van Prevljak: 2-1. Ook die goal kwam er na een vlotte combinatie, maar vooral ook omdat de Club centraal een zee van ruimte weggaf.

Amper 20 minuten gespeeld, en we hadden al drie goals gezien. Dat werden er op het halfuur bijna vier: een poging van Prevljak bleef na een save van Mignolet op de lijn rollen. Het liep dus écht voor geen meter bij Club. Net voor de rust moest Mignolet alweer de meubelen redden toen Prevljak nog eens voor zijn neus opdook. Kopzorgen voor Hoefkens, die tijdens de rust weliswaar nog geen wissels doorvoerde. Club bleef in hetzelfde bedje ziek. Er werd nog maar afgetrapt, of Charles-Cook kreeg een dot van een kans: hij miste zijn schot volledig. Vijf minuten later fusilleerde Prevljak het zijnet. Blauw-zwart kreeg maar geen grip op die flukse aanvalsgolven uit de Oostkantons, en voorin werden Jutgla en co een beetje moedeloos. Zij speelden op een eiland en zagen hoe de twee linies achter hen bij momenten op een hoopje werden gespeeld.

Toen Prevljak alweer ei zo na scoorde, besloot Hoefkens op het uur in te grijpen. Er kwam een driedubbele wissel: Meijer, Mbamba en Sowah kwamen voor Nsoki, Lang en Balanta. Er resteerde Club nog een halfuur om het tij te keren. En het kreeg wat hulp van de thuisploeg, waar Magnée zijn tweede geel pakte en vroegtijdig mocht gaan douchen. Eupen moest nog 20 minuten verder met tien man, maar dat inspireerde de landskampioen niet bepaald tot grootse daden.

Acht minuten

Uitgespeelde kansen kreeg Club lang niet meer... Maar de vierde ref kondigde maar liefst acht minuten extra tijd aan. En zelfs dat bleek niet voldoende voor een gelijkmaker. Eupen hield stand, en won verdiend van een ongeïnspireerd Club Brugge dat dus al vroeg een eerste competitienederlaag opliep.