Dominante Annemiek van Vleuten heerst op La Planche en wint de Tour

Annemiek van Vleuten heeft op gepaste wijze de Tour de France Femmes gewonnen. De 39-jarige Nederlandse was in de laatste etappe een klasse apart, net zoals een dag eerder. Van Vleuten reed op La Super Planche des Belles Filles iedereen in de vernieling en stelde zo naast haar tweede ritzege ook de eindwinst in het algemeen klassement veilig.

Na de demonstratie van Annemiek van Vleuten zaterdag kreeg de kersverse geletruidrager in de slotrit opnieuw een parcours dat haar perfect zou liggen. Met eerst nog de Côte d’Esmoulières en de Ballon d’Alsace – de plaats waar Eddy Merckx zijn allereerste Tourrit won – om vervolgens te eindigen bovenop de Super Planche des Belles Filles, waar Tadej Pogacar enkele weken geleden nog won.

Het peloton vertrok in Lure met één klimgeit minder. Ashleigh Moolman-Pasio, voor de rit van gisteren nog getipt als kandidaat-winnaar, stapte uit de Tour. De vrouwen begonnen er meteen aan met een strak tempo. Een kopgroep werd er niet gevormd, er waren wel gelosten bij de vleet. Demi Vollering zette haar vooraf uitgesproken ambitie om de bergtrui nog te pakken kracht bij door als eerste te passeren op de top van de Côte d’Esmoulières.

Na de eerste helling werd een kopgroep van tien rensters gevormd: Mavi Garci, Pauliena Rooijakkers, Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Coralie Demay, Elise Chabbey, Paula Patino, Liane Lippert, Leah Thomas en Grace Brown. Daarachter viel het echter niet stil. Ook niet toen Annemiek van Vleuten mechanische pech kreeg en van fiets moest wisselen: haar concurrentes reden gewoon door.

De gele trui werd zo op een kleine minuut gezet, maar Van Vleuten reed dat gat eigenhandig dicht op de Ballon d’Alsace. Daarna wisselde de gele trui nog tot twee keer toe van fiets: een opmerkelijk tafereel.

Het gat met de kopgroep was intussen behoorlijk kleiner geworden. De groep van tien zong het wel nog uit tot op de Super Planche des Belles Filles. Rooijakkers versnelde in de eerste kilometer, enkel Mavi Garcia kon even mee. Maar het gele gevaar kwam er al snel aan: Van Vleuten versnelde in de achtervolgende groep, niemand kon mee.

Van Vleuten raapte de tien voorliggers één voor één op en kon de laatste vijf kilometer van La Super Planche des Belles Filles alleen afwerken. De ervaren renster van Movistar werd niet meer bedreigd. De natuurlijke orde van gisteren werd grotendeels gerespecteerd: Demi Vollering was opnieuw de eerste achtervolger en eindigde uiteindelijk op ‘slechts’ een halve minuut.

Daarachter reed alweer een klein groepje met nummer drie Kasia Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Juliette Labous, Silvia Persico en Veronica Ewers. Cecilie Uttrup Ludwig moest op drie kilometer van de finish lossen uit dat groepje. Persico bleek uiteindelijk de sterkste van die groep, voor Niewiadoma, Labous en Longo Borghini.

Van Vleuten is na haar nieuwe demonstratie uiteraard ook eindwinnares van de Tour de France Femmes, voor Vollering en Niewiadoma.