Reddingsschip Ocean Viking mag 380 migranten naar Italië brengen

Ocean Viking, het reddingsschip van de Franse ngo SOS Méditerranée, mag met 380 migranten aanmeren in de haven van Salerno, ten zuiden van de Italiaanse stad Napels. Dat meldt de Franse ngo zondag op Twitter.

Het schip wachtte al een week op toestemming van de Italiaanse autoriteiten om aan te meren met de op zee geredde migranten. Italië gaf zondag dan toch de toestemming om aan te meren in Salerno.

De Duitse ngo Sea Watch bracht eerder deze week al 440 migranten die op zee waren gered naar Italië. Het schip Geo Barents van Artsen Zonder Grenzen wacht met zo’n 660 migranten aan boord, onder wie 150 minderjarigen, nog op toestemming om ergens aan te meren.

Het valt de ngo’s op dat migranten vooral in de zomer de oversteek wagen vanaf de kusten van Noord-Afrika naar het Europese vasteland. Ze doen dat doorgaans in gammele bootjes en komen daardoor vaak in nood.

Volgens de jongste tellingen zijn er dit jaar alleen al meer dan 39.000 migranten aangekomen in Italië. Vorig jaar waren dat er rond deze periode iets meer dan 28.000.