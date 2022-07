Vlaming Gerben Thijssen wint tweede rit Ronde van Polen

De tweede rit in de Ronde van Polen is gewonnen door onze 24-jarige landgenoot Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Hij was de snelste in een massaspurt voor Pascal Ackermann (UAE) en Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) en boekte zo zijn eerste zege. Een andere landgenoot, Jasper De Buyst (Lotto-Soudal), werd op anderhalve kilometer van de meet als laatst overgebleven vluchter teruggegrepen.

In de stand komt Jonas Abrahamsen (Uno-X) aan de leiding. Hij onttroont de Nederlander Olav Kooij, die tweede wordt op twee seconden van de Noorse leider. Gerben Thijssen komt na zijn overwinning op de derde plek terecht met eenzelfde achterstand.

Na de massasprint van zaterdag, gewonnen door Kooij, kreeg het peloton zondag op papier opnieuw een rit voor de snelle namen. Halfweg lagen er wel twee klimmetjes van vierde categorie, de Michalow-Kolonia van 1 kilometer aan 2,5 procent en meteen daarna de Sabaudia van 1,6 kilometer aan 3,6 procent. Enige spelbreker zondag waren de weersomstandigheden. Het regende fel en er stond ook wind. Dat zorgde ervoor dat het peloton een paar keer in stukken brak.

Thomas De Gendt probeerde het even, maar zonder succes. Uiteindelijk zouden vier renners erin slagen om mee te schuiven met de vroege vlucht. Jasper De Buyst had daarin het gezelschap van de Poolse thuisrijders Piotr Brozyna en Patryk Stosz en van Jonas Abrahamsen. Maximaal gunde het peloton hen zes minuten, De Buyst liet zijn metgezellen achter in de finale, toen sprintersploegen Quick-Step Alpha Vinyl, Jumbo-Visma en Bahrain-Victorious de voorsprong onder de minuut hadden gebracht, maar ook hij zou op 1,4 kilometer van de aankomst ingerekend worden.

In een technische finale reed Roger Kluge plots even alleen voorop, maar eenmaal de sprinters hun snelheid haalden, was ook hij eraan voor de moeite. In de sprint toonde Thijssen zich sneller dan Pascal Ackermann en Jonathan Milan. Twaalf bonificatieseconden onderweg leverden vroege vluchter Abrahamsen de gele trui op.

Het is de tweede profzege voor Thijssen, de eerste op WorldTour-niveau. In mei won hij de zesde etappe in de Vierdaagse Van Duinkerke (2.Pro).

Maandag staat de langste etappe uit de ronde op het programma. De renners krijgen na de start in Krasnik maar liefst 237,9 kilometer voorgeschoteld, met aankomst in Przemysl op een heuse muur. De laatste anderhalve kilometer loopt omhoog met een gemiddeld stijgingspercentage van 14,9 procent. Met drie stevige beklimmingen in het slot van de wedstrijd krijgen de klassementsrenners, na twee vlakke etappes, hun kans.