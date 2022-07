Tomorrowland blikt nu al tevreden terug op drie ‘magische weekends’

Hoewel er nog een laatste festivaldag aan de gang is, blikt de organisatie van Tomorrowland nu al terug op ‘drie unieke weekends, magischer dan ooit’. Ook de burgemeesters van Boom en Rumst zijn blij dat het festival na twee coronajaren weer kon doorgaan, maar hopen volgend jaar weer naar twee feestweekends te gaan.

‘Met nog één festivaldag te gaan ziet het er naar uit dat we op een rustige editie mogen terugblikken. Een derde weekend was voor veel van de actoren, maar ook onze inwoners, een extra uitdaging. Dankzij de professionele samenwerking over alle grenzen heen verliep dit vrij gemoedelijk’, aldus Jeroen Baert (burgemeester Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (burgemeester Rumst, N-VA).

De burgemeesters hopen in 2023 verder te gaan op dit elan, maar dan opnieuw tijdens twee weekends. ‘Aandachtspunten blijven traditioneel mobiliteit en geluidsoverlast. De inzet van drones was ook voor ons nieuw. In het kader van onder meer brandpreventie en crowdcontrol hebben zij zeker hun meerwaarde getoond. Daarnaast betekenen ze ook een extra uitdaging die we in 2023 samen met de luchtvaartregie verder willen bekijken’, klinkt het.

Baert en Callaerts onderstrepen ook dat de tien flankerende beloofde maatregelen voor de buurtbewoners ‘een absolute meerwaarde waren’ en enorm geholpen hebben om de editie tot een goed einde te brengen. Om de goede verstandhouding met de buurtbewoners te bewaren, had Tomorrowland in samenspraak met alle betrokkenen partijen – de gemeentebesturen van Boom en Rumst, de provincie Antwerpen en de buurtbewoners zelf – een charter opgesteld met tien extra maatregelen om de overlast te verminderen. Dat ging onder meer over betere communicatie, geluidstechnische verbeteringen en het verminderen van helikopters.

Ook de organisatie van Tomorrowland blikt nu al tevreden terug op drie feestweekends. ‘We hebben uiteraard nog wel een hele festivaldag en morgen een uitstroom met 38.000 kampeerders voor de boeg, maar tot nu toe verliep alles super’, aldus woordvoerster Debby Wilmsen. ‘Dankzij de goede samenwerking met de gemeentes Boom en Rumst, de provincie Antwerpen, de verschillende overheden, politiediensten en medische diensten, én vooral de tomeloze, gepassioneerde inzet van al onze medewerkers, partners en leveranciers en de liefde en het vertrouwen van onze buren, zijn deze drie unieke weekends magischer dan ooit geworden.’

Voor het eerst in de geschiedenis van het festival stonden er drie weekends Tomorrowland gepland. In totaal bezochten zowat 600.000 bezoekers de festivalsite in De Schorre. Op camping Dreamville verbleven elk weekend zowat 38.000 bezoekers.