De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens de viering van Marinedag in Sint-Petersburg aangekondigd dat de Russische marine de komende maanden de nieuwe Zircon-raketten zal krijgen.

Volgens Poetin zal het fregat Admiraal Gorsjkov het eerste Russische schip zijn dat met deze raketten wordt uitgerust. Dat zei hij in een korte speech in Sint-Petersburg. De hypersonische wapens kunnen vanaf een fregat of onderzeeër worden afgevuurd en zijn door hun extreme wendbaarheid en snelheid in staat om antiraketsystemen te omzeilen.

Waar ze zullen worden ingezet, hangt volgens hem van de Russische belangen af. ‘De Russische marine zal razendsnel kunnen reageren op iedereen die besluit onze soevereiniteit en vrijheid aan te vallen.’

Vorig jaar maakte Poetin al bekend dat zijn marine een aantal geslaagde tests had uitgevoerd met deze zogenaamde Zircon-raketten. Poetin zei eerder ook dat de vluchttijd van een Zircon tussen een onderzeeër voor de Amerikaanse kust en Washington DC amper vijf minuten bedraagt. De Russische president voegde er toen wel aan toe dat hij het wapensysteem enkel zou gebruiken bij een westerse aanval.

De Russische president ondertekende ook de nieuwe marinedoctrine. In het document worden de strategische doelstellingen van de Russische marine geformuleerd. De VS en de uitbreiding van de Navo worden als grootste bedreigingen beschouwd.

Over de oorlog in Oekraïne zei Poetin in zijn speech niets, maar de militaire doctrine voorziet een versterking van de Russische geopolitieke positie in de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Ook de Arctische Oceaan wordt als strategisch belangrijk beschouwd.