Tijdens luchtaanvallen in het noordoosten van Oekraïne heeft het Russische leger een school in Charkov gebombardeerd. Buitenlandjournalist Corry Hancké ging ter plaatse om de schade op te meten. ‘De mensen gaan hier elke nacht naar bed met het idee dat er weer gebombardeerd zal worden.’ Bekijk de ravage in de video hierboven.