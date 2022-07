De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdagavond in een videotoespraak de bevolking van Donetsk - in het oosten van het land - gevraagd om de regio te verlaten.

Het gaat om de delen van de regio die nog niet onder controle staan van de Russische troepen. In het gebied vinden er zware bombardementen plaats door het Russische leger.

‘Er is een regeringsbeslissing genomen tot verplichte evacuatie’, zegt de Oekraïense president. ‘In dit stadium van de oorlog is terreur het belangrijkste wapen van de Russen.’

Vicepremier Irina Veresjtsjoek had eerder op de dag de verplichte evacuatie aangekondigd van de bevolking in de Donetsk-regio. De regering vraagt de inwoners om zich voor de winter in veiligheid te brengen, omdat de gasleidingen door de oorlog in de regio vernield zijn en mensen hun huizen dus niet kunnen verwarmen.

Zelenski kondigt aan dat alles in werking wordt gesteld om de mensen te laten vertrekken naar gebieden in de regio die nog door Oekraïne gecontroleerd worden.

‘In de Donbas zijn honderdduizenden mensen, tienduizenden kinderen, velen weigeren te vertrekken’, zegt Zelenski, die betreurt dat veel mensen nog niet tot het inzicht gekomen zijn dat ze beter niet blijven. ‘Vertrek, wij helpen. Wij zijn Rusland niet, voor ons is elk leven belangrijk’, zegt hij. ‘Geloof mij. Hoe meer mensen vertrekken uit de regio van Donetsk, hoe minder mensen het Russische leger kan doden.’

In de regio wordt hevig gevochten. Vrijdag zijn volgens de gouverneur nog zes burgers omgekomen, tientallen anderen raakten gewond.

Gevangenenkamp

In zijn toespraak veroordeelt Zelenski ook opnieuw de aanval op een gevangenenkamp. Minstens veertig ­Oekraïense krijgsgevangenen kwamen daar om bij het dorp Olenivka, in de afgescheurde ‘Volksrepubliek ­Donetsk’. Volgens Rusland bombardeerde Oekraïne het kamp zelf met Amerikaanse Himars-raketten.

Zelenski spreekt van massamoord. Hoe sneller Rusland als ‘terreurstaat’ wordt geclassificeerd, hoe sneller de wereld beschermd zal worden tegen het ‘kwaad’. De Verenigde Naties (VN) en het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) mogen van Rusland een onderzoek doen naar de aanval op het kamp.