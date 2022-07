16-jarige Belg verdrinkt in Duitse zwemvijver

Een zestienjarige Belgische jongen is zaterdag verdronken in een zwemvijver in Rurberg, net over de Belgische grens. Dat meldt Aachener Nachrichten.

De jongen was rond 16 uur samen met een tienjarige landgenoot in het water gesprongen in een waterplas in Rurberg. Volgens eerste berichten kon geen van beiden goed zwemmen.

Nadat de tienjarige jongen al uit het water gehaald moest worden, bleek dat de zestienjarige niet boven water kwam. De hulpdiensten werden gealarmeerd. Er werden duikers en helikopters ingeschakeld.

Na een zoektocht van twee uur werd het lichaam van de jongen door duikers geborgen.