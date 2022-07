Bewolkt met kans op een bui

Het wordt zondag eerst betrokken met wat lichte regen of enkele buien, vooral dan in het noorden.

In de late namiddag ontstaan er stilaan opklaringen vanaf het zuidwesten, maar de kans op een bui in het noordoosten van het land blijft mogelijk. Het blijft daar wellicht ook meestal zwaarbewolkt tot de avond. In het zuiden is het dan weer de hele dag vrij zonnig.

We halen zo’n 22 of 23 graden aan zee en in de Ardennen, 25 graden in het centrum en tot 28 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt aan zee vrij krachtig met rukwinden rond 50 kilometer per uur.

Tijdens de avond en het eerste deel van de nacht wordt het halfbewolkt met soms brede opklaringen maar ook nog kans op enkele buien, vooral dan aan de grens met Nederland en Duitsland. Later wordt het opnieuw zwaarbewolkt met tegen de ochtend opnieuw regen vanuit Nederland. De minima schommelen tussen 13 en 17 graden.

Maandag wordt het eerst zwaarbewolkt met soms een wat regen of een bui. In de namiddag worden de opklaringen breder. De maxima liggen rond 20 à 22 graden aan zee en op het Ardense reliëf, 23 tot 25 graden in het centrum.

Dinsdag is het vrij zonnig met soms wolkenvelden. Het wordt warmer met maxima van 24 à 26 graden aan zee en op de hoogste toppen, en 27 tot 29 graden op de meeste plaatsen en tot 30 graden in Lotharingen.

Woensdag wordt het, na het optrekken van eventueel ochtendgrijs over de westelijke landshelft, zonnig en warm met maxima van 25 tot 27 graden aan zee, 28 à 29 graden op de hoogste toppen en 29 tot 33 graden elders.

Donderdag, met de nadering van een hoogtetrog over de Britse Eilanden en Frankrijk, neemt de onstabiliteit toe met buien, die hier en daar gepaard gaan met onweer. Het blijft evenwel warm met maxima in het binnenland rond 30 graden.

Vrijdag draait de wind naar het noorden, na de passage van een regenzone tijdens de afgelopen nacht, en wordt het een stuk koeler met maxima die onder de 25 graden blijven.