Zweedse burger opgepakt in Iran voor spionage

De Iraanse inlichtingendienst heeft een Zweedse burger opgepakt. Hij wordt beschuldigd van spionage. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA zaterdag.

Volgens Iraanse bronnen heeft de Zweed in het verleden meerdere malen als toerist naar Iran gereisd. Hij werd gearresteerd op beschuldiging van spionage. De Iraanse autoriteiten geven geen details over de identiteit of leeftijd van de Zweedse burger.

De betrekkingen tussen Zweden en Iran verlopen momenteel op gespannen voet. Een rechtbank in Stockholm legde midden juli een vroegere verantwoordelijke van een Iraanse gevangenis een levenslange gevangenisstraf op voor zijn rol bij de massale executies van duizenden opposanten door het Iraanse regime in 1989. Het in augustus 2021 begonnen proces riep eerder de vrees op voor represailles op westerlingen die het Iraanse regime gevangen houdt.