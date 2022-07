Remco Evenepoel glundert na machtsontplooiing: ‘Geweldig om Luik en deze koers in één seizoen te winnen’

Een fenomenale solo zorgde ervoor dat Remco Evenepoel zijn tweede zege kon pakken in de Clasica San Sebastian. De jonge wolf van Quick Step-Alpha Vinyl was dan ook bijzonder gelukkig met de overwinning. ‘Wat een seizoen beleven wij!’, aldus Evenepoel.

‘Het was een lange en harde finale. Er stond ook wind op kop, dus het was echt lastig in de slotkilometers’, deed een zichtbaar tevreden Evenepoel zijn verhaal van de koers. ‘Ik slaagde erin om mijn kracht hoog te houden en mijn lichaam zo laag mogelijk. Ik ben dan helemaal vol gegaan op de slotklim en kon het afmaken. Dit is echt geweldig.

Evenepoel pakt zo zijn tweede zege in San Sebastian. ‘Ik win nu een tweede hoed. Perfect! Zo kan ik er eentje aan mijn ouders geven en eentje voor mezelf houden. Ik ben echt heel erg gelukkig met deze zege. Het was echt een lange hoogtestage, maar ik had echt zin om hier te starten. En om dan het werk van de jongens zo af te maken, geweldig. Steimle deed een geweldige job tot aan de Jaizkibel. Daarna heeft Serry’tje op de Jaizkibel heel de tijd gas gegeven. De anderen waren ook geweldig. Het is een overwinning van de ploeg. Wat een seizoen!

‘Het is hier een van mijn favoriete gebieden om te koersen, met de beste fans ook. Samen met Luik is dit mijn favoriete koers. Het is geweldig om ze dan allebei te winnen op één seizoen. Ik trek nu met een goed gevoel naar de Vuelta. Deze zege zorgt ervoor dat ik relaxed naar daar kan gaan, en met het nodige zelfvertrouwen. Geweldig om hier te winnen.’