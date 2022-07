Activisten springen in het water bij dolfijnenshow Boudewijn Seapark in Brugge

Een dolfijnenshow in Boudewijn Seapark in Brugge is zaterdagnamiddag verstoord door twee dierenrechtenactivisten die in het water sprongen. Dat bevestigt de politie van de zone Brugge. Het duo werd bestuurlijk aangehouden.

Het incident deed zich rond 16.30 uur voor tijdens de dolfijnenshow in Boudewijn Seapark. Plots sprongen twee mensen het water in. Ze hielden borden omhoog met de slogans ‘Dolfijnen horen thuis in de zee’ en ‘Stop dierenshows’. Volgens VRT Nws zouden de twee tot de organisatie ‘The vegan strike team’ behoren.

Boudewijn Seapark besliste om de show tijdelijk stil te leggen en de zaal te ontruimen. De politie moest ter plaatse komen om de activisten uit het water te vissen. Ze werden allebei bestuurlijk aangehouden tot aan de sluiting van het park. De Brugse politie heeft voorlopig geen proces-verbaal opgesteld, omdat het louter om een bestuurlijke tussenkomst ging. Als Boudewijn Seapark klacht zou indienen tegen de activisten, zal alsnog een pv opgesteld worden. De dolfijnenshow kon na een half uurtje oponthoud hervat worden.