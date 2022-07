KV Oostende pakt ondanks rode kaart eerste zege tegen mak KV Mechelen

David Atanga en Nick Bätzner rolden KV Mechelen nog voor de rust op met twee goals en evenveel assists (2-1) voor KV Oostende. Ondanks een numerieke meerderheid kreeg een mak Mechelen verder weinig voor elkaar: de ploeg van Danny Buijs blijft achter met nul op zes en moet zich zorgen maken om het spelniveau.

Nul punten: dat was de opbrengst voor KV Oostende en KV Mechelen na de eerste speeldag. Er zat voor beide ploegen dus meteen wat druk op de ketel. Vanderhaeghe liet Gueye opnieuw op de bank en dropte verloren zoon Urhoghide meteen in de basis, de bezoekers probeerden het met Oum Gouet, Peyre en Bolingoli aan de aftrap.

Zonder veel succes, overigens. KV Oostende was beter, voetbalde soepel en versierde kansen. Eerst verraste Coucke zichzelf bijna met een monumentale flater, daarna redde de goalie een schot van Bätzner. Maar na een dik kwartier was het toch prijs: Atanga mocht alleen op doel af en schoot overhoeks binnen. Een minutenlange VAR-interventie voor buitenspel veranderde daar niets meer aan, ook al had de grensrechter gevlagd.

Albanese gaat door (en mag gaan douchen)

Het zag er dus al snel slecht uit voor Malinwa. Want de Kustboys namen aanvankelijk geen gas terug. Na een handigheidje zag Ambrose de 2-0 net voorbij de verste hoek zoeven. En ook Albanese zette Coucke aan het werk. Maar richting de rust ging KVM wel een tiental minuten het evenwicht wel herstellen. Een schot uit de tweede lijn van Schoofs werd prima gepareerd, de rebound van Storm ging net over. Het was toch KV Oostende dat voor de rust op een dubbele voorsprong kwam. Een uitstekende beweging en pass van Medley werd meegegeven met Bätzner, en die bediende Atanga voor zijn tweede. Simpel, maar o zo mooi. 2-0 aan de rust was het verdict.

De tweede helft kende minder vaart, maar werd na tien minuten wel interessant toen Albanese van het veld werd gestuurd. De KVO-middenvelder was te driest ingegaan op Lavalée. Na het raadplegen van de beelden in opdracht van de VAR, ging ref Smet over tot een uitsluiting. KVO nog een dik halfuur met tien: nu was het aan KV Mechelen. Ngoy stak het vuur aan de lont met een hard schot van buiten de zestien: zijn poging ging naast. Maar het bleef toch allemaal te weinig bij de bezoekers, Oostende hield relatief makkelijk stand.

Tot het slotkwartier. Na een carambole die op een corner volgde, kon Peyre uiteindelijk de aansluitingstreffer scoren. En KV Oostende liep bijna nog tegen een gelijkmaker aan na een volley van Hernandez - te centraal weliswaar. In de blessuretijd moest Hubert nog een knal van Peyre uit doel zweven. De thuisfans deden hun duit in het zakje en sleepten hun ploeg naar het laatste fluitsignaal. Even leek Gueye nog de bevrijdende derde treffer te scoren in een leeg doel, maar de Senegalees stond buitenspel. Toch meteen een eerste en belangrijke driepunter voor KV Oostende, terwijl KV Mechelen na twee speeldagen nog steeds geen punt heeft.

KV Oostende: Hubert, Tanghe, Medley, Urhoghide, Amada, Rocha (77’ Dewaele), Bätzner (84’ Ndicka), Albanese, D’Haese (77’ Wylin), Atanga, Ambrose (84’ Gueye).

KV Mechelen: Coucke, Peyre, Vanlerberghe, Walsh (69’ Engvall), Lavalee (69’ Van Hecke), Schoofs, Bolingoli (46’ Hairemans), Oum Gouet (80’ Vanhoorenbeeck) , Shved, Storm, Ngoy (70’ Hernandez).

Doelpunten: 17’ Atanga 1-0, 43’ Atanga 2-0, 75’ Peyre 2-1.

Gele kaarten: 63’ Shved, 65’ Bätzner, 88’ Vanhoorenbeeck.

Rode kaarten: 56’ Albanese.

Scheidsrechter: Wim Smet.