Spookrijder overleden na botsing met camper op A10 in Zandvoorde: snelweg richting Oostende versperd

Op de A10 Jabbeke-Oostende is zaterdag kort voor de middag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een spookrijder reed er frontaal in op een camper. De bestuurder van de auto, een 31-jarige Oostendenaar, overleefde het niet. De inzittenden van de camper werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg richting Oostende is volledig versperd. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder precies zal aanhouden.

Het ongeval gebeurde rond 11.40 uur op de autosnelweg richting Oostende. Ter hoogte van de afrit in Zandvoorde werd een camper plots geconfronteerd met een spookrijder. Bij de crash kwam de 31-jarige Oostendenaar om het leven. De inzittenden van de camper werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van het incident worden momenteel nog onderzocht door politie en parket.

Door het ongeval is de A10 richting kust volledig versperd. Verkeer in de richting van Oostende krijgt de raad om in Jabbeke de E40 richting Frankrijk te volgen. Daarna kan men in Gistel de afrit nemen om zo via de Torhoutsesteenweg toch Oostende te bereiken. Reizigers moeten op deze calamiteitenomleiding ook rekening houden met vertragingen. Voor verkeer vanuit Antwerpen en Gent is het momenteel aangewezen om de E34 richting Knokke te volgen.