Monsterfiles op zwarte zaterdag: nu al meer dan 4 uur aanschuiven

Er worden zaterdag monsterfiles verwacht op alle vakantiewegen. Al in de ochtend trok de zwarte zaterdag zich op gang, voornamelijk in Frankrijk en Zwitserland.

Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er al 3 uur 50 minuten vertraging. Zo is het al druk op de A31 tussen Luxemburg, Nancy en Beaune, de A6 tussen Beaune en Lyon, de A7 tussen Lyon en Orange en de A9 tussen Orange en de Spaanse grens. Bestuurders verliezen al veel tijd op de A7 naar de Middellandse Zee met bijna 3 uur vertraging tussen Lyon en Orange.

• Tip | Op vakantie met de elektrische wagen? Zo plan je best je laadstops in

Nog richting het zuiden wordt het druk op de route Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje, en dat op de A10 tussen Parijs en Bordeaux en de A630 tussen Bordeaux en de Spaanse grens. Naar de Atlantische kust is het iets meer dan 2 uur extra bumperrijden.

Ook in Duitsland is het aanschuiven richting vakantiebestemmingen op de A3, A5, A7 en A8.

In Oostenrijk is het druk op de A10 tussen Salzburg en Villach (in de Tauerntunnel richting Slovenië/Kroatië) en op de A11 tussen Villach en de Karawankentunnel (richting Slovenië/Kroatië).

In Zwitserland is er al bijna twee uur file in de Gotthardtunnel tussen Bazel en Chiasso richting het zuiden en tussen Chiasso en Bazel richting het noorden.